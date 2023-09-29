Kayseri

Kayseri'de antrenman yapan Burcu Subatan, Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera'nın başkent Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos 2024'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda Fransız sporcuların başörtüsü takamayacağı açıklamasına tepki gösterdi.

Fenerbahçe Kulübü sporcusu Burcu Subatan, Fransız Bakan'ın açıklamalarını protesto ettiğini söyledi.

Burcu Subatan, 12 yıldır atletizm branşında mücadele ettiğini, 8 senedir de tesettürlü olarak bu sporu sürdürdüğünü belirtti.

Başörtüsü konusunda Türkiye'de hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadığını anlatan Burcu Subatan, özgürce sporunu yaptığını vurguladı.

"Olimpiyatların Fransa'dan alınıp başka ülkeye verilmesini talep ediyoruz"

Burcu Subatan, Fransız sporcular için alınan başörtüsü yasağı kararıyla ilgili şunları kaydetti:

"2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Fransa, Fransız sporcular için başörtü yasağı getirdi. Bu sadece insan haklarına değil, sporun da 'fair play'liğine uymamaktadır. Herkesin bildiği gibi olimpiyatlar zaten bütün din, dil, ırk, her kesimden, her yaşantıdan insanları barış ve birlik için aynı çatının altında toplayan bir oyundur. Bu karar çok yanlış bir karardır. Sadece Türkiye'nin değil, diğer ülkelerin de bu karara tepki göstermesini bekliyoruz. Fransa bu tutumundan vazgeçmez, bu ırkçı ayrımcılığa devam ederse olimpiyatların Fransa'dan alınıp başka ülkeye verilmesini de talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeterli puanı toplaması durumunda Fransa'daki olimpiyatlarda mücadele edeceğini belirten Burcu Subatan, "Olimpiyatlarda başörtülü kardeşlerim için de mücadelemi vereceğim. Arkadaşlarım için mücadele edip orada en iyi derecelerimi göstermek istiyorum." diye konuştu.

Sırf Müslüman olduğu için sporcuların ayrımcılığa maruz kaldığını aktaran Burcu Subatan, bunun yanlış olduğunu dile getirdi.

"İslamiyet'e konu geldiği zaman özgürlük kavramı ortadan kalkıyor"

Fransa'nın özgürlükler ülkesi olarak bilindiğini vurgulayan Burcu Subatan, İslamiyet'e konu geldiği zaman özgürlük kavramının ortadan kalktığını ifade etti.

Burcu Subatan, şöyle konuştu:

"Türkiye'de çok şükür eğitimde olsun, sosyal yaşantımızda olsun, sporda olsun ne yaşantımızdan dolayı ne dini inançlarımızdan dolayı herhangi bir ön yargıyla yaklaşılmıyor. Çok rahat bir şekilde yaşıyoruz, eğitimimizi alıyoruz, sporumuzu yapıyoruz, sosyal yaşantımıza devam ediyoruz. Yani aslında özgürlükler ülkesi Türkiye. Bu ne kadar farklı yansıtılmaya çalışılsa da herkes de çok iyi biliyor ki Türkiye, tam bir özgürlükler ülkesi. İyi ki Türkiye'de yaşıyorum, iyi ki benim memleketim, iyi ki bu topraklarda doğup büyümüşüm."

AA