Ankara

8 Nisan 2021'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması hakkındaki karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşma, mevcut kültürel ilişkileri güçlendirmeyi ve müşterek işbirliğini eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde daha da geliştirmeyi hedefliyor.

Resmi Gazete'de, 24 Haziran 2019'da Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin karar da yayımlandı.

Buna göre, tarafların eşitlik ve karşılıklı menfaat ilkelerine bağlı kalarak kendi yetki sınırları içerisinde turizm alanında işbirliğinin artırılması, geliştirilmesi ve teşvik edilmesi amaçlanıyor.

13 Mayıs 2019'da kabul edilen ve 7485 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "30 Eylül 1957 Tarihli Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının (ADR) Başlığında Değişiklik Yapılmasına Dair Protokol"ün onaylanması hakkında karar da Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, başlık "Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Anlaşma" şeklinde değiştirildi.

Resmi Gazete'de, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti arasında 15-28 Eylül ve 14 Aralık 2022'de Ankara'da imzalanan sağlık alanında işbirliği yapılmasına dair anlaşmalar hakkındaki karar da yayımlandı.

Anlaşmaya göre, Türkiye, Pakistan tarafının ihtiyaç duyduğu 45 kalem sağlık malzemesini hibe edecek.