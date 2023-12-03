Haber: Mert Osma Erman

Bir çift, eski bir füzenin bahçe süsü olarak bulundurduklarında, bomba imha ekibi tarafından patlatılınca "bu eski bir arkadaşın geçişiydi" dedi.

Milford Haven, Pembrokeshire'daki Sian ve Jeffrey Edwards'un evinin dışında duran bombanın, 19. yüzyılın sonlarına tarihlenmesi düşünülüyor.

Çift, üzerinde yük olmayan bir "hantal" bomba olduğunu düşünüyordu.

Savunma Bakanlığı, 29 kg'lik bir "deniz mermisi" çıkardığını söyledi. Bayan Edwards, bahçe işlerinden sonra bombanın üzerine toprak temizlemek için küreğiyle bombaya vurduğunu söyledi.

Ancak Çarşamba akşamı, bir polis memuru kapılarını çalarak bombayı fark ettiğini ve Savunma Bakanlığı'nı bilgilendirmesi gerektiğini söyledi.

Bir saat sonra, şok olan çifte bomba imha ekibinin ertesi gün geleceğini söyledi. Bayan ve Bay Edwards için uykusuz bir geceydi, çünkü tüm sokağın tahliye edilmesi gerekebileceği söylendi.

"Tüm gece bir gözümüzü kırpmadık. Bizi alt üst etti," dedi Bay Edwards.

"Bomb imha birimine 'evden ayrılmıyoruz, burada kalıyoruz. Patlarsa onunla birlikte patlayacağız' dedim."

Testler, bombanın canlı olduğunu ancak sadece çok küçük bir miktar şarjla olduğunu gösterdi. Bomba, Walwyn's Castle'daki terkedilmiş bir kuyuya götürüldü, beş ton kumla örtüldü ve patlatıldı.

"Bizim için eski bir arkadaştı"

3 yaşından bu yana sokağında yaşayan 77 yaşındaki Bay Edwards, onun gitmesine üzüldü.

"O eski bir arkadaştı. Üzgünüm ki zavallı eski şey parçalara uçtu."

Bay Edwards, bombanın geçmişini, evin eski sahibine ait olan Morris ailesinden öğrendiğini söyledi. Onlara göre, aile üyesi bombayı 100 yıl öncesinden bulmuş.

"Kraliyet Donanması için savaş gemileri St Brides Körfezi'nde demir atar ve silahlarını Broad Haven'a doğru çevirir ve ateşle açarlardı," diye iddia etti.

"Kumsalları hedefe koymak için kumları kullanırlardı. Kumların üzerinde hiç kimsenin olmadığından emin olurlardı, tabii ki!

"Eh, Pop Morris, limonata dağıtan bir adam, Broad Haven'a doğru at arabasıyla gidiyordu ve mermiyi buldu.

"O, plajın yukarısına geri döndü ve mermiyi arabasının arkasına koyup evine geri dönmek için çok sallantılı yedi milden fazla bir yolculuk yaptı.

"Onu dik bir şekilde ön avluya koydu ve orada kaldı."

Bay ve Bayan Edwards, evi 1982'de satın alırken, bombayı betona gömdürdüler ve pencere pervazlarına uyacak şekilde kırmızıya boyadılar.

"İki dünya savaşı boyunca orada durdu," diye ekledi Bay Edwards.

Savunma Bakanlığı şunları söyledi: "30 Kasım 23'te, Ashchurch Birliği, 721 EOD Taburu, 11 EOD&S Regt RLC'nin Dyfed-Powys Polisinden gelen bir şüpheli mühimmat talebine yanıt olarak hareket ettiği doğrulandı.

"EOD ekibi nesneyi değerlendirdi ve onu ardışık patlayıcı yıkım için olay yerinden kaldırdı."