NEW YORK- Moda anlayışının her geçen gün değiştiği dünyada iğne deliğinden geçebilecek boyutta bir çanta üretildi. New York'taki sanat kolektifinin eseri olan çanta 63 bin dolara alıcı buldu.

DENİZ TUZU TANESİNDEN BİLE KÜÇÜK

Brooklyn merkezli MSCHF grubu, minik eserine "Mikroskobik El Çantası" adını takarak, çantanın bir iğne deliğinden geçebilecek kadar dar ve bir deniz tuzu tanesinden daha küçük olduğunu belirtti. Çanta, 657'ye 222,700 mikron boyutlarından bile küçük. Çanta, mikro ölçekli plastik parçaları 3B yazdırmak için kullanılan bir üretim teknolojisi olan iki fotonlu polimerizasyon kullanılarak yapıldı.

63 BİN DOLARA SATILDI

Çantanın görülebileceği dijital ekranla donatılmış bir mikroskopla birlikte satıldı. Satışa, Amerikalı müzisyen, plak yapımcısı ve tasarımcı Pharrell Williams tarafından kurulan çevrimiçi bir müzayede evi olan Joopiter ev sahipliği yaptı. İnsan gözünün görmekte zorlandığı çanta tamı tamına 63 bin dolara satışa çıktı.

HABER: MERVE ELÇİ