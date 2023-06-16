Haber: Ferhat Yıldırım

Rus Medya Konseyi Başkan Yardımcısı ve Rusya’nın resmî devlet haber ajansı İTAR-TASS'ın genel müdür vekili Mikhail Gussman, Türkiye ile kamu diplomasisi alanında Rusya’nın önemli iş birliklerine imza attığını ve bu başarının mimarlarının siyasetçiler ve gazetecilerin olduğunu söyledi.

Gazeteci-Yazar Ferhat Yıldırım ile görüşen Mikhail Gusmann, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük bir lider olduğunu ve son seçimlerde tekrar göreve gelmesinin sevindirici olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sadece Türkiye için değil dünya siyaseti içinde büyük bir şans olduğunu belirten Gusmann, “Son seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar seçilmesi Türkiye ve bölge ülkeleri adına önemli bir avantajdır. Ben Sayın Cumhurbaşkanı ile birçok kez röportajlar yapan bir gazeteci olarak bu avantajın değerlendirilmesinin gerekli olduğunu hemen hemen her platformda dile getirmekteyim. Yeni bakanların da göreve başlamasının ardından yeni dönemin çok daha başarılarla devam edeceğini ve bölge barışına ve ekonomisine olumlu katkı sağlayacağını ümit etmekteyiz. Eskiden olduğu gibi şimdi de iş birliklerimiz devam edecektir” diyerek konuştu.

Türkiye ve Rusya’nın terör başta olmak üzere birçok konuda beraber hareket etmesinin bölgede huzura katkı sağladığını belirten Gusmann, “İş birliklerimizin devam etmesi adına Türk ve Rus gazeteciler olarak ortak projeler yürütmekteyiz. Bu sene inşallah Türk gazetecilerinin de katılacağı bir organizasyonu Rus Medya Konseyi ve Küresel Gazeteciler Konseyi iş birliğiyle organize edeceğiz. Projemizi, Genel Başkan Mehmet Ali Dim ve ekibiyle İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz yuvarlak masa toplantısında görüştük ve ön protokolümüzü tamamladık. Kamu diplomasisi alanında KGK’nın yaptığı çalışmaların Türk ve Rus siyaseti açısından büyük katkıları olduğunun farkındayız” dedi.