Haber: Ferhat Yıldırım
Rus Medya Konseyi Başkan Yardımcısı ve Rusya’nın resmî devlet haber ajansı İTAR-TASS'ın genel müdür vekili Mikhail Gussman, Türkiye ile kamu diplomasisi alanında Rusya’nın önemli iş birliklerine imza attığını ve bu başarının mimarlarının siyasetçiler ve gazetecilerin olduğunu söyledi.
Gazeteci-Yazar Ferhat Yıldırım ile görüşen Mikhail Gusmann, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük bir lider olduğunu ve son seçimlerde tekrar göreve gelmesinin sevindirici olduğunun altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sadece Türkiye için değil dünya siyaseti içinde büyük bir şans olduğunu belirten Gusmann, “Son seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar seçilmesi Türkiye ve bölge ülkeleri adına önemli bir avantajdır. Ben Sayın Cumhurbaşkanı ile birçok kez röportajlar yapan bir gazeteci olarak bu avantajın değerlendirilmesinin gerekli olduğunu hemen hemen her platformda dile getirmekteyim. Yeni bakanların da göreve başlamasının ardından yeni dönemin çok daha başarılarla devam edeceğini ve bölge barışına ve ekonomisine olumlu katkı sağlayacağını ümit etmekteyiz. Eskiden olduğu gibi şimdi de iş birliklerimiz devam edecektir” diyerek konuştu.