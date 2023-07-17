Kentin 1325 rakımlı Mihalıççık ilçesinde 5 bin 300 dönümde 400 bin kiraz ağacı bulunuyor. Yüksek kesimde yetiştiğinden geç olgunlaşan ve farklı aroması nedeniyle tercih edilen Mihalıççık kirazı, uzun raf ömrüyle yüzde 90'ı Fransa'dan Almanya'ya, Orta Doğu ülkelerinden Çin'e kadar pek çok ülkeye ihraç ediliyor.

Uçaklarla ve donduruculu tırlarla ihraç edilen Mihalıççık kirazında 10 Temmuz'da başlayan hasat devam ediyor.

Mihalıççık Ziraat Odası Başkanı Serhat Uysal, ilçe genelindeki kiraz ağaçlarının yüzde 80'inden verim elde edildiğini söyledi.

İlçede hasat döneminde günde 2 bin 500 işçinin çalıştığını dile getiren Uysal, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 250 ton rekolte elde edebilmiştik çünkü don olayı nedeniyle kiraz ağaçlarındaki çiçekler meyveye dönemedi. Bu yıl 4 bin ila 5 bin ton arasında rekolte bekliyoruz. Mevsim şartlarının iyi gitmesi nedeniyle rekoltede ciddi artış yaşandı. Bu yıl Mihalıççık kirazının rekoltesinden memnunuz. Kirazımız dış pazarda etkili. İhraç edilen bir meyve. Farklı aromasıyla yurt dışında ilgi görüyor. Meyveyi Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, Rusya, Çin, Japonya, Hindistan gibi ülkelerin yanı sıra Orta Doğu'ya ihraç ediyoruz."

"Mihalıççık kirazına ilgi gün geçtikçe artıyor"

Kiraz üreticisi Bahadır Eren de Mihalıççık kirazının hasadını 10 Ağustos'a kadar sürdüreceklerini dile getirdi.

İlçe genelinde yaklaşık 5 bin ton kiraz hasadı beklendiğini anlatan Eren, şunları kaydetti:

"İlçede gece ve gündüz arasında sıcak farkının çok olmasından dolayı kiraz nişasta üretiyor ve farklı bir aromaya sahip oluyor. Tadı dolayısıyla kirazımızın yüzde 90'ı ihraç ediliyor. Yetiştiriciliği de ihracat normlarında yapıyoruz. İlaçlama, gübreleme, sulama yöntemlerimiz ihracatçının istediği şekilde yapılıyor. İhracatçılar tahlil sonuçlarına göre kirazımıza talip oluyor. Mihalıççık kirazı herkesin gönül rahatlığıyla yiyebileceği bir meyve. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki kez toplanan kiraz, Mihalıççık Kiraz Borsası'na gidiyor. İhracatçı firma borsadan aldığı kirazı, talep edilen ülkeye gönderiyor. Mihalıççık kirazına ilgi gün geçtikçe artıyor."

AA