Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Crespo, elde edilen sonuçtan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

İstanbulspor karşısında galibiyeti hedeflediklerini ve bunu da başardıklarını söyleyen Portekizli futbolcu, "İyi bir performans sergiledik. 5 gol attık ve yıla iyi bir başlangıç yaptık. Bu şekilde devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Süper Kupa maçının oynanmasını tercih ederdik"

Suudi Arabistan'da 29 Aralık'ta oynanması planlanan ancak oynanmayan Süper Kupa Finali'yle ilgili de konuşan Crespo, şunları söyledi:

"Süper Kupa maçının oynanmasını tercih ederdik. Kazanmak için oynayacaktık fakat bizim dışımızda gelişen nedenlerden dolayı oynanmadı. Şimdi önümüzdeki lig maçlarına odaklanacağız."

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile olan rekabetiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Crespo, şöyle devam etti:

"Sezonun bu şekilde çekişmeli devam edeceğini düşünüyorum. Bizim yapacağımız şey çok basit, sadece maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. Kendi maçlarımızı kazanırsak şampiyon oluyoruz. Sadece kendi işimize bakıyoruz, Galatasaray'ın ne yaptığına bakmıyoruz. Biz sadece kendi performansımızı olabildiğince en üst seviyeye çekmek istiyoruz."

Fenerbahçe'nin attığı 5 golün 4'ünü kaydeden Cengiz Ünder adına çok mutlu olduğunu ve milli futbolcunun her şeyin en iyisini hak ettiğini söyleyen Crespo, "Bugün harika bir performans sergileyip 4 gol attı. Bu şekilde devam edeceğini umuyorum. Cengiz'in bu kalitesi ve potansiyeli var, onun adına çok mutluyum." açıklamasında bulundu.

Crespo, Fred'in forma giymediği maçlarda üzerinde herhangi bir baskı oluşmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hangi pozisyonda oynarsam oynayayım elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Fred tabii ki çok yüksek kalitede bir oyuncu. Onun sahada olması bizim için önemli bir değer. Sahada olan herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bizim için her zaman önemli olan şey, Fenerbahçe'nin kazanarak yoluna devam etmesi."