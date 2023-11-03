Haber: Damla Oya Erman

Bu küçük alan, Michelangelo'nun Medici ailesi üyeleri için San Lorenzo Kilisesi'nin arkasındaki Sagrestia Nuova veya Yeni Sakristi'de karmaşık mezarlar için heykelleme çalışmalarını yaptığı yerin altında bulunuyor.

1975 yılında, mekanın yeni bir çıkış yolu inşa edilirken, bir restoratör, kömür depolamak için kullanılan bir koridorun altında iki alçı tabaka arasında çok sayıda insan figürü çiziminin bulunduğunu keşfetti. Bu çizimler, Paolo Dal Poggetto adlı eski Medici Şapelleri yöneticisi tarafından Michelangelo'ya atfedildi. Çizimlerin sanatçının, 1530 yılında Papa Clement VII'nin ölüm emri verdiği dönemde, Michelangelo'nun çalıştığı bir cumhuriyet hükümeti tarafından sürülen Medici ailesinin bir üyesi olan Clement VII'nin ölüm tehdidi altında saklandığına inanılıyor.

Bu özel oda, 15 Kasım'da kamuya açılacak ve sınırlı sayıda ziyaretçi kabul edecek. Haftada yalnızca 100 kişi, dört kişilik gruplar halinde ziyaret edebilecek ve ziyaretler Salı ve Pazar günleri dışında her gün gerçekleşecek. Engelli ziyaretçiler veya 10 yaşından küçük çocuklar için uygun olmayan bu alana giriş ücreti 20 avro veya 21.30 dolar olacak.

Bu önemli gelişme, Michelangelo'nun sanatının daha az bilinen yönlerini keşfetmek ve onun sanatının evrilişine yakından tanıklık etmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Bu gizli odanın kamuya açılması, sanatseverler ve tarih meraklıları için heyecan verici bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.