ANKARA- Mhp Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin İyi Parti'ye ittifak çağrısını yayımladı. Mesajda, "Sayın Genel Başkanımız İyi Parti'ye yeni bir çağrısını iletiyor ve saygıdeğer kamuoyuyla paylaşıyorlar. Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" ifadeleri yer aldı. CHP ile yerel seçimlerde ittifak yapmaya sıcak bakmayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bahçeli'ye yanıtının ne olacağı merak konusu oldu.

MHP'DEN İYİ PARTİ'YE İTTİFAK ÇAĞRISI

2019 yerel seçimlerinde ve 14 Mayıs'taki genel seçimlerde CHP ile Millet İttifakı'nın ana paydaşı olan İYİ Parti'nin bundan sonraki süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu. CHP ile yeni bir ittifaka sıcak bakmayan İYİ Parti'ye MHP'den davet geldi.

"YEREL İKTİDARDA KOMŞU OLALIM ÜLKE HAYRINA

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, CNN Türk'ten Hande Fırat'a Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yönelik mesajını gönderdi. Mesajda, Bahçeli, İYİ Parti'ye yerel seçimlerde ittifak çağrısı yaptı. Mesajda şu ifadeler yer aldı: "Sayın Genel Başkanımız, 1 Ağustos 2019 tarihinde Twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP'de yer alıp sonradan İYİ Parti bünyesine geçen isimlere bir çağrıda bulunmuştu. Yine Sayın Genel Başkanımız sizlere hürmetlerini sunarak İYİ Parti'ye yeni bir çağrısını iletiyor ve saygıdeğer kamuoyuyla paylaşıyorlar. 'Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına."

MERAL AKŞENER NE DİYECEK?

28 Mayıs'taki seçimlerden sonra CHP ile ittifaka kapıları neredeyse tam anlamıyla kapatan Meral Akşener'in Bahçeli'nin söz konusu çağrısına nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ