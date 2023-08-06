Türkiye’de yurt genelinde . 'Eyyam-ı Bahur' sıcakları etkisinin altında. Günlerdir devam eden sıcakların ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yeni hava durumu raporu geldi.Rapora göre sıcaklıkların pazartesinden sonra bazı yerlerde ortalamanın altına düşecek.

Salı günü İstanbul’da sıcaklıkta önemli bir düşüş yaşanacak. Salı, salı gecesi ve çarşamba günü İstanbul’da yağmur bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 38

İstanbul: Parçalı az bulutlu 34

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33

Adana: Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Az bulutlu 32

Trabzon: Parçalı bulutlu 30

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

HABER:MERVE ELÇİ