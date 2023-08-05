Haber: Beyza Betül Cihan

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Osmaniye ve Artvin çevreleri, Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Van'ın kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla etkileneceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği belirtiliyor.

Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte bazı illerde bunaltıcı hava etkisi daha fazla hissedilmeye başlandı. Özellikle İstanbul, İzmir, Edirne, Denizli, Isparta, Malatya, Şanlıurfa, Eskişehir, Mardin, Gaziantep, Diyarbakır gibi illerde hava sıcaklıkları son günlerde beklenen seviyenin üzerine çıktı.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava sıcaklıklarının az bulutlu ve açık bir şekilde geçmesi bekleniyor.