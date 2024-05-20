İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışma neticesinde kent merkezi, Akyaka ve Selim ilçesinde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramada, silaj makinesine ve bir evdeki sandığa gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 9 şarjör, 173 tabanca fişeği ve 68 av fişeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.