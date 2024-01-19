Haber: Damla Oya Erman

Zuckerberg, Meta'nın kendi yapay genel zeka (AGI) adını verdiği yapay zekasını inşa etmeyi ve ardından bunu geliştiricilere açmayı planladığını duyurdu. Bu, neredeyse tüm alanlarda insan zekasını aşabilen yapay zeka anlamına geliyor.

Zuckerberg, bu kararı, chatbot'lar, yaratıcılar ve işletmeler için en iyi yapay zekayı oluşturmanın genel anlamda yapay zeka alanındaki ilerlemeyi gerektirdiğini belirterek açıkladı. Şirketin uzun vadeli vizyonunun, genel zeka inşa etmek, bunu sorumlu bir şekilde açık kaynak olarak sunmak ve herkesin bundan faydalanmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Bu işlem gücüne başa çıkabilmek için Zuckerberg, Meta'nın yıl sonuna kadar yaklaşık 350,000 Nvidia AI çipi kullanmayı planladığını ifade etti. Ayrıca şirket, iki büyük yapay zeka araştırma grubunu birleştirerek çalışmalarını hızlandırmayı amaçlıyor. Zuckerberg, şirketin AI ve sanal alan metaverse vizyonunun birbiriyle bağlantılı olduğuna inandığını ifade etti.

Meta'nın en son Ray-Ban gözlükleri, yapay zeka tarafından destekleniyor ve kullanıcılara arama yapma, mesaj gönderme ve video çekme gibi özellikleri eller serbest kullanma imkanı tanıyor. Zuckerberg'ün bu açıklaması, yapay zekaya odaklanma konusundaki en büyük taahhütlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Microsoft, Google ve Amazon gibi büyük teknoloji şirketleri, artan yapay zeka yarışı ortamında yeni araçlar ve vizyonlar paylaşmaya devam ederken, bazı teknoloji eleştirmenleri, bu dev şirketlerin ve OpenAI gibi yeni oyuncuların bu devrim niteliğindeki ürünlerle istenmeyen sonuçlara yol açabileceği konusunda endişelerini dile getiriyor.

Bu yılın başlarında Zuckerberg, Meta'nın AI araçları üzerindeki çalışmalarını hızlandırmak amacıyla yeni bir "üst düzey ürün grubu" oluşturduklarını açıklamıştı. Bu süreçte, Meta, kullanıcıların uygulamalarında gördükleri şeyin arkasındaki AI'nın nasıl etkilediğini anlamalarına yardımcı olmayı amaçlayan araçlar ve bilgiler de sundu.