Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, şirketin California'daki genel merkezinde yaptığı toplantıda yeni ürünlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Zuckerberg 2023'ü "yapay zeka için harika bir yıl" olarak nitelendirerek yapay zekalı sohbet robotlarının halen belirli "kısıtlamalar" ile çalıştığını belirtti.

Açıklamanın ardından Meta, "Messenger" uygulamasında kullanılması planlanan, "Meta AI" adını verdiği yapay zekalı sohbet robotunu tanıttı.

Söz konusu robotun "kişisel" özellikleri olacağı ve kullanıcıların robottan "tartışmanın bitirilmesi" gibi yazışma yardımları isteyebileceği kaydedildi.

Ünlüler, kişisel özelliklerini kiraya verecek

Öte yandan birçok ünlü isim, Meta AI'nin kullanabilmesi için kendi kişisel özelliklerini şirkete kiralamayı kabul etti.

Zuckerberg, Snoop Dogg ve Kendall Jenner gibi isimlerin kişisel özellikleri sadece soruların yanıtlanması için değil, eğlence amaçlı da kullanılacağını kaydetti.

Söz konusu robot, ilk etapta sadece ABD'deki kullanıcılar için aktif olacak.

AA