Haber: Damla Oya Erman

Facebook ve Instagram'ın ebeveyn şirketi olan Meta, genç kullanıcıları korumak amacıyla var olan 30'dan fazla iyilik ve ebeveyn denetimi aracına ek olarak yeni politikalar getiriyor.

Meta'nın bu açıklaması, son aylarda şirketin genç kullanıcılar üzerindeki etkisi konusundaki artan eleştirilere karşı bir yanıt olarak geldi. Geçtiğimiz kasım ayında, eski bir Facebook çalışanı ve şikayetçi olan Arturo Bejar, bir Senato alt komitesinde yaptığı bir duruşmada, Instagram gibi platformlardaki gençlere yönelik zararlar konusundaki uyarıların Meta'nın üst düzey yöneticileri tarafından yıllarca görmezden gelindiğini ifade etmişti. Bejar, özellikle Instagram'da gençlerin yabancılar tarafından cinsel tacize uğraması konusunda endişelerini dile getirmişti.

Meta'nın bu açıklaması, aynı dönemde şirket aleyhine açılan bir dava kapsamında ortaya çıkan iç belgelerle birlikte geldi. Bu belgeler, CEO Mark Zuckerberg'in gençlerin iyilik hali girişimlerini sürekli olarak engellediğini öne sürdü. Ayrıca, aynı dava kapsamında açığa çıkan başka belgeler, Meta'nın bilerek 13 yaşın altındaki çocuklara ait çoğu hesabı kapatmayı reddettiğini ve bu sırada ebeveynlerinin izni olmadan kişisel bilgilerini topladığını iddia etti.

Bu güncelleme, Facebook'un başka bir şikayetçi olan Frances Haugen'in 2022'de "Facebook Belgeleri" olarak bilinen iç belgeler koleksiyonunu yayınlamasının yaklaşık iki yıl ardından geldi. Bu belgeler, şirketin genç güvenliği konusundaki işleyişini sorgulayan ve Meta ile diğer sosyal platformları genç kullanıcılar için daha iyi korumaya yönlendiren bir tepkiye neden oldu.

Meta, Salı günü duyurulan yeni politikaları içeren bir blog yazısında, "Gençlerin uygulamalarımızda güvenli, yaşa uygun deneyimlere sahip olmalarını istiyoruz" dedi.

Bu kapsamda Meta, gençlere ait olan içeriklerde öz-yaralanma, yeme bozuklukları, çıplaklık gibi "yaşa uygun olmayan içerikleri" gizleyeceğini belirtti. Ayrıca, Facebook ve Instagram kullanan tüm gençleri, arama veya keşfet bölümünde potansiyel olarak duygusal içeriklere rastlamayı daha zor hale getiren en kısıtlayıcı içerik önerisi ayarlarına otomatik olarak yerleştireceğini açıkladı. Bu politika daha önce sadece uygulamalara yeni kaydolan gençlere uygulanıyordu.

Meta'nın bu değişiklikleri, 18 yaşın altındaki çocuklara önümüzdeki aylarda sunması planlanıyor. Şirket aynı zamanda genç kullanıcılara, güvenlik ve gizlilik ayarlarını gözden geçirmeleri ve daha kısıtlayıcı ayarları uygulamaları konusunda önerilerde bulunacak.

Ayrıca, Meta'nın gençlere yönelik güvenlik önlemlerine ek olarak, arama terimleriyle ilgili güncellemeler de getirilecek. Özellikle, kendini zarar verme düşünceleri ve yeme bozuklukları gibi konularla ilgili arama sonuçları gizlenecek ve kullanıcılar destek kaynaklarına yönlendirilecek. Meta, bu terim listesini ilerleyen haftalarda güncelleyeceğini ve "öz-yaralanma düşünceleri" gibi yeni terimleri ekleyeceğini belirtti.

Meta'nın açıklamasına göre, genç kullanıcılar içerik paylaştıklarında, özellikle "öz-yaralanma veya yeme bozuklukları ile ilgili mücadeleleriyle ilgili" içerik paylaştıklarında, Ulusal Ruh Sağlığı İttifakı gibi kuruluşlardan kaynakları paylaşmaya devam edecek.

Bu güncelleme, Meta'nın gençlik güvenliği ve ebeveyn kontrol araçlarına ekleniyor. Şirket, ebeveynlere çocuklarının uygulamalarında ne kadar zaman geçirdiğini gösterme, uzun kaydırma oturumları sırasında mola almalarını hatırlatma ve eğer gençleri başka bir kullanıcıyı bildirirse ebeveynlere bildirimler gibi özelliklere sahip bu araçları daha önce duyurmuştu.