Haber: Damla Oya Erman

"Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Uyanışı" düzenlenecek olan Met Gala, 6 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek. Sergi, müzenin arşivinden "ustalık eserlerini" kullanarak giysilerin tarihini, doğayı, teknolojiyi ve duyuları konu alacak şekilde kurgulanacak.

Teknoloji, artırılmış gerçeklik, yapay zeka, X-ışınları, animasyonlar ve ses manzaralarını içeren enstalasyonlar, tarihi ve sembolik çağdaş giysilerin "kokularını, seslerini, dokularını ve hareketlerini" canlandıracak. Sergide House of Worth'a ait 19. yüzyıl balo elbisesi, Madeleine Vionnet'e ait II. Dünya Savaşı dönemine ait akşam elbisesi ve Elsa Schiaparelli, Christian Dior ve Alexander McQueen'e ait arşiv parçaları gibi nadir eserler sergilenecek.

Sergi, giyilemeyen parçaları "uyuyan güzellikler" olarak tanımlayacak ve bu parçalar, cam gösterge kutularında mikroskoplar aracılığıyla bozulma süreçlerini gözlemleme imkanı sunacak. "Pepper's ghost" adlı yanılsama projeksiyon tekniği, giysilerin en iyi halini sergileyecek.

Met Gala'nın kırmızı halısında ünlülerin, giyilemeyen giysilerin soyut temalarını nasıl yorumlayacakları merak konusu. Tarihi elbiselerden ilham alabilir, teknolojiye eğilebilir veya dönüşüm konseptini benimseyebilirler. Ancak beklenen, seçtikleri parçaların serginin ruhu kadar özenle işlenmesi.