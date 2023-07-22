Haber: Damla Oya Erman

Apple TV, Inter Miami'nin Meksika takımı Cruz Azul ile oynadığı Leagues Cup maçını yayınlıyor ve bu maça erişim için Cuma gününe kadar 49 dolar gibi bir ücret alıyor. Ancak bu fiyat etiketi size MLS Sezon Paketi'ne erişim sağlıyor, bu da mevcut sezondaki maçları ve başlayacak Leagues Cup'ı içeren Apple'ın yeni futbol paketidir.

Geçtiğimiz ay, Apple, sezonun sona ermesine yaklaşıldığı için MLS Sezon Paketinin fiyatını yarıya indirdi. Apple TV+ aboneleri aylık 12.99 dolar veya sezonun geri kalanı için 39 dolar ödeyebilirken, abone olmayanlar aylık 14.99 dolar veya sezonun geri kalanı için 49 dolar ödeyebilir. Sezon Ekim ayında sona eriyor.

Apple ayrıca haftalık olarak belirli sayıda maçı ücretsiz olarak yayınlıyor (abonelik gerekmiyor), ancak Messi'nin takımı henüz yayın akışında bulunmuyor. Apple için 10 yıllık anlaşma, Financial Times'e göre 2.5 milyar dolar maliyetli. Tüm maçlar, siyah ekran olmadan uluslararası olarak yayınlanıyor, bu nedenle tüm oyunlarda hem İngilizce hem de İspanyolca yorumcular var.

Apple, izlenme rakamlarını açıklamamış olsa da, Apple Hizmetleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue yakın zamanda abonelik ve izleyici sayısı için "tahmin edilenden çok daha iyi gittiğini" söyledi.

Messi'nin transferi, David Rumsey'e göre Front Office Sports için rapor veren bir muhabire göre, "Apple'ın medya hakları anlaşmasını hayal edebileceğinden daha değerli hale getiriyor." Messi, ligin dışında olsaydı şirketin geçen yaz kabul ettiği yıllık 250 milyon dolarlık anlaşmadan daha yüksek bir ücret ödemesi gerekeceğine inanıyor. Rumsey, Apple'ın yayın hizmetinin baskı altında çökmesini beklemiyor.

36 yaşındaki Messi, Ballon d'Or ödülünü yedi kez kazanarak tarihin en çok ödüllendirilmiş sporcularından biridir ve geçen yıl Arjantin takımıyla Dünya Kupası'nı kazandı. Anlaşması, Miami kulübünün kısmi sahipliği ve MLS Sezon Paketi'ne yeni abone olanların gelirinden bir pay almayı içeriyor, birden fazla haber kaynağına göre. Geçtiğimiz Pazar günü, Apple TV, Inter Miami'nin stadyumunda ücretsiz olarak canlı bir açılış etkinliği yayınladı ve hayranlara uluslararası süperstarı ilk kez izleme fırsatı verdi. Apple ayrıca Miami'de, Inter Miami pembe renkli forma içinde giydirilmiş keçi emoji'sini sergileyen reklam panoları satın aldı ve "şimdi Apple TV'de" sloganıyla yayınlıyor.