Ankara

Son dönemde KOSGEB ile kamu kurum ve kuruluşlarının mesleki ve bilimsel çalışmalara verdiği destekler, sektördeki şirketlerin sayısını da artırdı. Bu durum Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2022" sonuçlarında da kendini gösterdi.

AA muhabiri "Sektör Bilançoları"ndan mesleki, bilimsel ve teknik alanda gösteren firma ve buralarda çalışan sayısının son 10 yıldaki değişimini ele aldı.

Söz konusu sektörde 2013'te 41 bin 748 olan firma sayısı 2015'te 48 bin 176'ya, 2017'de 54 bin 561'e ve 2019'da 61 bin 286'ya yükseldi.

Sektör, Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020 ve 2021 yıllarında da büyümeye devam etti. Firma sayısı 2020'de 66 bin 699 olarak hesaplanırken, 2021'de bu rakam 70 bin bandının üzerine çıktı. Geçen yıl ise sektördeki firma sayısı 78 bin 36 olarak kayıtlara geçti. Böylece 2013-2022 döneminde firma sayısı yaklaşık yüzde 87 artmış oldu.

Firma sayısındaki artış istihdama da yansıdı. Bu sektörde çalışan sayısı 2013'te 285 bin civarındayken, 2016'da 358 bin 490'a çıktı. 2018'de 384 binlere kadar çıkan rakam 2019 ve 2020 yıllarında 370 bin bandında seyretti.

Salgın önlemlerinin gevşetildiği 2021'de 439 bin 638 çalışan sayısına ulaşılan sektörde, 2022'de 460 bin 388 kişinin çalıştığı hesaplandı. Böylece 2013-2022 döneminde sektörde çalışan sayısı yüzde 61,5 arttı.

Mikro ölçekli firma sayısı yaklaşık 66 bin

Sektör firmalarının ölçeklerine bakıldığında, yoğunluğun mikro ölçekli firmalarda olduğu görüldü. Geçen yıl sektörde 65 bin 908 mikro ölçekli, 10 bin 850 küçük ölçekli, 1075 orta ölçekli ve 203 büyük ölçekli firma faaliyet gösterdi.

Firmaların türlerine bakıldığında ise toplamda 62 bin 320'sinin limited şirket, 14 bin 954'ünün anonim şirket, 29'unun kooperatif ve 733'ünün diğer türlerde olduğu görüldü.

AA