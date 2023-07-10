Yaşanmışlıkların kalplerde bıraktığı izleri, açık ve perdesiz bir üslupla ele alan müzisyen Mert Yalçın; sırasıyla Yağmur, Şarap ve Ankara şarkıları ile yaşamının üç dönemini üç ayrı şarkıyla müzik severlere sundu. Şarap şarkısında 70’s funk rock Ankara’da 90s grunge, Yağmur’da ise 2000’s alternatif pop rock soundunda olan şarkıları ile dinleyenleri muhteşem bir serüvene çıkartıyor. Söz, müzik ve düzenlemesi Mert Yalçın imzası taşıyan albümün kayıtları; Stüdyo Lotusta, Utku Yıldız tarafından gerçekleştirildi. Mix & Mastering’i de Utku Yıldız’a ait olan Ep ye katkı sağlayan diğer müzisyenler; Erman Kılıç, Talya Kaymaz, Barni Barnas oldu. Uzun yıllardır müzik sektöründe olan Mert Yalçın, solo kariyerinin yanı sıra bir çok alternatif müzik topluluğunda müzik yaptı. Mert Yalçın ve ekibi harika soundları ile alternatif müziğe yeni bir soluk getirirken isimlerinden çok daha fazla söz ettirecekleri açık.