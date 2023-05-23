HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Yoğun iş temposundan vakit bulan Mert Çekici hafta sonu kahvaltıda görüntülendi. Yeni projelerinden ipuçlarını dostlarıyla da paylaşan Mert Çekici yaza bomba gibi projelerle geldiğini söyledi.

Arkadaşlarıyla eğlenceli bir kahvaltıda buluşan İş adamı Mert Çekici gazetecilere “Gayet iyiyiz, dostlarımızla güzel bir pazar aktivitesi yapmak için toplandık. Her şey yolunda. İşlerimiz yoğun olsa da dostlarımız için her zaman vaktimiz vardır. “ dedi.

Mert Çekici'nin kısa bir süre sonra işletme dünyasına adım atacağı söyleniyor.