Küstülü Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Ercan, küçük yaşlardan itibaren oyuncak yapmaya merak sardı.

Her geçen gün kendini geliştiren Ercan, atık ev eşyaları, alüminyum kapları, sprey kutuları ve lastik ayakkabıları kullanarak oyuncak traktör yapmaya başladı.

Büyük keyifle yaptığı birbirinden farklı oyuncak traktörleri çocuklara hediye eden Ercan, kendisi için yaptığı bazı çalışmalarını da zaman zaman evinin bahçesinde sergiliyor.

"100'ün üzerinde oyuncak yaptım"

Çiftçi Mustafa Ercan, gazetecilere, oyuncaklara çocukluğundan bu yana ilgi duyduğunu anlattı.

Boş zamanlarını oyuncak yaparak değerlendirdiğini anlatan Ercan, atık malzemeleri de bu sayede yeniden kullandığını söyledi.

Ercan, ortaya bir şey çıkarmanın ve çocukları sevindirmenin kendisine iyi geldiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Çocukluğumdan bu yana traktörlere karşı merakım var. Atık malzemeleri değerlendirerek traktör yapıyorum. Onlarla uğraşmaktan zevk alıyorum, hoşuma gidiyor. Bugüne kadar 100'ün üzerinde oyuncak yaptım. Bunları satmıyorum, yeğenlerime, kuzenlerime ve bana 'oyuncak yap' diyen çocuklara özellikle bayramlarda hediye ediyorum."

Mustafa Ercan'ın kız kardeşi Meliha Aytekin de kardeşinin oldukça becerikli olduğunu belirterek, ağabeyinin daha iyi noktalara gelmesini istediğini söyledi.

Ercan'ın yeğeni Barış Kökten ise dayısı gibi oyuncak yapmak istediğini dile getirdi.

Küstülü Mahalle Muhtarı Ali Issı da Ercan'la aynı köyde büyüdüklerini belirterek, "Köyümüz kırsalda olduğu için oyuncaklara ulaşmak mümkün değildi. Mustafa'nın atık malzemelerden meydana getirdiği oyuncaklarla beraber büyüdük. Mustafa iyi bir yetenek." diye konuştu.

AA