Mersin

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 Haziran'da düzenlenen operasyonda PKK/YPG propagandası yaptıkları ve bir dönem örgüt adına silahlı faaliyet yürüttükleri iddiasıyla yakalanan 12 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklu bir şüpheli İl Göç İdaresindeki işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 3 Haziran'da Tarsus, Gülnar, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 zanlı yakalanmış, adreslerde çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirilmişti.