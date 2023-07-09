İlçede öğle saatlerinde etkili olan sağanak sonrası çıkan hortum, Kocahasanalı Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nin minaresini yıktı.

Yıkılan minare, bu sırada yoldan geçen iki otomobilin üstüne devrildi, araçlardaki 2 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, cami çevresini kapatarak önlem aldı.

Bölgeye gelen Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, camide incelemelerde bulundu, ekiplerden bilgi aldı.

Öte yandan, sağanak ve hortum nedeniyle bazı seralarda ve bir pazar yerinde hasar oluştu.

AA