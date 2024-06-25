İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli ilçesindeki suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.
İş vaadiyle kandırdıkları kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları, aracılık ve yer temin ettikleri belirlenen 9 şüphelinin kimlik bilgilerine ulaşıldı.
Başsavcılık koordinesindeki operasyonda adresleri belirlenen 9 zanlı yakalandı.
Adreslerde, tabanca ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.
Operasyonda, fuhşa zorlandığı saptanan 5 mağdur kadın da kurtarıldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA