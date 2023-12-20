Mermerlerde Renk Seçimi Yaparken Nelere Dikkat Edilir?

Mermerlerin oluşumu aşamasında aynı bölgede bulunan farklı maddeler mermerlerin renginde değişikliklere sebep olabilmektedir. Buna ek olarak mermer çıkarıldıktan sonra da bazı işlemlerle renklerinde değişiklikler yapılabilir. Bu durum çok farklı renklerde mermerlerin karşımıza gelmesini sağlamakta. Mermerlerde renk seçimi de oldukça zor bir hal alır.

Renk seçimini yaparken en önemli etmen ürünün kullanım alanı olacaktır. Zeminlerde kullanılan mermerler ile mutfak tezgahlarında kullanılan mermerleri satın alırken yapılacak renk seçimlerinde aynı etmenlere bakılması mümkün olmaz. Her zaman kullanım alanına göre bir renk seçimi yapılması gerekmektedir.

Mutfak tezgahlarında kullanılacak olan mermerlerde ağırlıklı olarak koyu renklere yer verilir. Bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi beyaz eşyalar ile belirli bir kontrast oluşturması olarak gösterilebilir. Buna ek olarak kiri çok daha az gösteriyor olması da koyu renkli mermerlerin avantajları arasında yer alır. Ancak su lekesi problemleri de bu ürünlerde daha fazla olabilir. Bu da koyu renkli mermerlerin mutfak tezgahlarındaki kullanımında ortaya çıkan dezavantajları arasında yer alır.

Konutların zeminlerinde ise koyu renkli mermerlerden olabildiğince uzak durulmaktadır. Yer kaplamasının koyu renkte oluşu ortamın boğucu olmasına sebep olabilir. Gerekli görülürse duvarlarda koyu renkler tercih edilebilmektedir. Zeminlerde daha çok calacatta mermer gibi açık renkte olan ürünlerin tercih edilmesi doğru karar olacaktır.

Mermerlerde Damar Yapısı Seçimi Yaparken Nelere Dikkat Edilir?

Bildiğiniz üzere mermerler belirli bir damar yapısına sahip oluyor. İnsanların da gördükleri bir taşı mermer olarak nitelendirmesinde damarlı yapı ön plana çıkmakta. Damarlı yapısı mermerin hem doğal bir yapıya bürünmesini hem de farklı alanlara uymasını sağlamakta. Ancak bazı durumlarda da yanlış tercihler ile damarlar dekorasyonun geriye doğru gitmesine sebep olabiliyor.

Mermerlerde damar yapısına karar verilirken tamamen estetik endişeler devreye girer. Alacağınız mermerin damar yapısı size güzel gözükmüyorsa bu ürünlerden uzak durmanız en doğru karar olur. Büyük çaplarda ve az sayıda olan damar yapısının kullanımı oldukça zordur ve bu mermer türleri belirli alanlarda tercih edilir. Genellikle ıslak alanlarda zemin kaplaması olarak bu ürünler tercih edilmektedir. Konutlarda daha az belirgin olan ve sık yapıdaki damarların tercih edilmesi doğru olacaktır.

Farklı Renklerde Mermerler Nasıl Temin Edilir?

Mermerlerin farklı renk seçeneklerini her yerde bulmak mümkün olmuyor. Birçok firma kısıtla sayıda çeşit ile müşterilerinin karşısına çıkmakta. Bu aşamada tamamen mermere ve traverten taşlarına yönelmiş olan profesyonel firmaların tercih edilmesi gerekli. Delta Stone gibi firmalar sizlere onlarca farklı renk seçeneği ve damar yapısını sunabilir. Böylece tercihlerinizde içinize tam olarak sinmeyen ürünlere yönelmenize gerek kalmaz.

Satın alma aşamasında son derece avantajlı bir alışveriş yapabilirsiniz. Mermer fiyatları bu tarz firmalarda çok daha uygun seviyede olacaktır. Aracı firmalar bulunmadığından ekonominizi zorlamayacak fiyatlarla alışverişinizi tamamlama fırsatını elde edebilirsiniz.