Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 7 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 504 milyon dolar artarak 146 milyar 152 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 7 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 447 milyon dolar artışla 86 milyar 356 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 31 Mayıs'ta 83 milyar 909 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 56 milyon dolar yükselişle 59 milyar 740 milyon dolardan, 59 milyar 796 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 7 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 504 milyon dolar artarak 143 milyar 648 milyon dolardan, 146 milyar 152 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 27.01.2023 50.933 76.206 127.139 24.02.2023 49.190 71.980 121.170 31.03.2023 52.176 70.247 122.423 28.04.2023 46.413 68.471 114.884 26.05.2023 41.939 56.519 98.458 27.06.2023 41.432 67.155 108.587 28.07.2023 41.425 72.349 113.774 25.08.2023 41.344 75.955 117.299 29.09.2023 40.629 81.575 122.203 27.10.2023 44.148 82.412 126.560 24.11.2023 45.496 90.997 136.493 22.12.2023 47.896 97.557 145.453 29.12.2023 48.231 92.830 141.061 26.01.2024 48.007 89.154 137.161 23.02.2024 49.271 82.479 131.750 01.03.2024 50.408 80.511 130.919 08.03.2024 52.748 77.785 130.533 15.03.2024 53.006 74.891 127.897 22.03.2024 53.163 70.681 123.844 29.03.2024 54.378 68.748 123.126 05.04.2024 56.678 70.193 126.871 09.04.2024 58.446 70.000 128.446 19.04.2024 59.273 67.011 126.284 26.04.2024 59.113 64.967 124.080 03.05.2024 57.707 69.148 126.855 10.05.2024 60.199 74.203 134.402 17.05.2024 60.576 78.549 139.125 24.05.2024 59.476 82.765 142.242 31.05.2024 59.740 83.909 143.648 07.06.2024 59.796 86.356 146.152