Çekimlere oğlu Arda’nın da katılması Z kuşağı konusunda bize umut verdi; çünkü karşımızda iyi yetişmiş, milli şuuru yüksek ve azimli bir genç adam bulduk. (Yetiştiren annenin dereceli bir Cambridgeli ve dedenin Türkiye’nin lojistik sektörünün 80 lerde ki kurucularından olduğunu düşünürsek çok şaşırtıcı değil aslında)

“Çok kaotik ve çok belirsiz bir küresel ekonomik dönemden geçiyoruz. Olan bitenin nedeni kaynakların yetersizliği değil insanoğlunun aç gözlülüğü ve bencilliği.Dünya’da annelik gibi kutsal merhamet duygusunun eksikliğini hem siyaset, hem ekonomi hem de sosyolojide görüyoruz!Empati ve fedakarlık olmazsa dünya eko politiği, küresel sistem çökme noktasına gelecek. Küresel servet oranlarının dağılımına bir bakın isterseniz, tabiri caizse bir avuç insan nerdeyse her şeye sahip geri kalanlar resmen hayatta kalma mücadelesi veriyor. Finansal sistemin, neo liberalizmin, globalleşmenin sonuna mı geldik yoksa mutasyona mı uğruyor tam belli değil. Belli olan şu hane halklarını zor yıllar bekliyor. Küresel resesyon başladı, saklanması imkansız artık.Ancak bu gördüğünüz delikanlı yani evladım gibi gençlerden umutluyum, onlar bizden daha bilinçli ve Türkiye’yi Dünya ekonomisinden pozitif ayrıştıracak yetenekteler”