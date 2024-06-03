Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Konya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu "Mercek-20" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

YSK Başkanı Ahmet Yener, 3 ilçe ve 4 beldede yenilenen yerel seçimler hakkında konuştu YSK Başkanı Ahmet Yener, 3 ilçe ve 4 beldede yenilenen yerel seçimler hakkında konuştu

Yerlikaya, operasyonda, yasa dışı silah imalathanelerinden temin edilen tabancaları doğu illerine sevk ettiği tespit edilen bir araçta yapılan aramada 225 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Kaynak: AA