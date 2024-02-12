Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşinde olduklarını belirtti.

Bu kapsamda il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından ruhsatsız silah taşıyanlara ve kaçakçılarına yönelik 4 günde 74 ilde eş zamanlı "Mercek-11" operasyonları düzenlendiği bilgisini veren Yerlikaya, operasyonlarda 749 ruhsatsız tabanca, 72 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 26 uzun namlulu tüfek, 164 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiğini, 1124 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Yerlikaya, operasyon kapsamında İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Konya'da ele geçirilen silah ve gözaltına alınan şüphelilere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul'da 150 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi 198 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 59 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 72 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 58 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 69 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da 40 tabanca ele geçirildi, 43 şüpheli gözaltına alındı. Konya'da 34 tabanca ele geçirildi, 55 şüpheli şahıs gözaltına alındı."

Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarma ve emniyet güçlerini tebrik etti.