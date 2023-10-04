Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen 9. Uluslararası ART-ORDO Tiyatro Festivali'ne davet edilen oyun, 28 Eylül'de sahnelendi.

"Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye"nin oyuncusu Erdinç Doğan, "Özel Jüri Ödülü"ne layık görüldü.

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Öte yandan, 29 Eylül- 4 Ekim 2023 tarihlerinde Kazakistan'ın Taldıkorgan şehrinde düzenlenen 1. Uluslararası BİKEN Tiyatro Festivali'ne de davet edilen oyun, dün Taldıkorgan B. Rimova Drama Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluştu.

AA