Haber: Damla Oya Erman

Çalışma bulgularına göre, menopoz sonrası kadınların yaklaşık olarak dörtte biri düzensiz kalp atışları yaşayabilir. Uykusuzluk ve stresli yaşam olaylarının bu duruma katkıda bulunduğu belirlendi.

Mayo Kliniği'ne göre, bu sağlık sorunu atriyal fibrilasyon veya AFib olarak bilinir ve kalbin üst bölgeleri olan atriyumların alt bölgeleri olan ventriküllerle senkronizasyonun dışında atarak düzensiz, titreyen veya sık sık çok hızlı bir kalp ritmine yol açar. Bu AFib atakları aynı zamanda baş dönmesi veya nefes darlığıyla da gelebilir.

Bu durum hayati tehlike oluşturmasa da, kan pıhtıları, inme, kalp yetmezliği ve diğer kalp ile ilgili komplikasyon riskini artırabilir, uzmanlar bunun tıbbi müdahale gerektirdiğini belirtiyor.

Çalışmanın baş yazarı olan Dr. Susan Zhao, "Kalp ve beyin bağlantısı uzun süredir birçok durumda kabul gördü" dedi ve çarşamba günü Amerikan Kalp Derneği Dergisi'nde yayımlanan çalışmanın bir haber bülteninde açıkladı.

Zhao, "Atrial fibrilasyon, elektrik iletim sisteminin bir hastalığıdır ve stresten ve kötü uykudan kaynaklanan hormonal değişikliklere yatkındır" dedi ve Kaliforniya'daki Santa Clara Valley Tıp Merkezi'nde kardiyolog olarak görev yaptı. "Bu yaygın yollar muhtemelen stres ve uykusuzluğun atriyal fibrilasyon ile ilişkisini temel oluşturur."

Önceki postmenopozal kadınlar arasındaki psikososyal faktörler ile AFib arasındaki bağlantılarda çelişkili sonuçlara yol açan önceki araştırmalara dayanarak, bu son çalışmanın yazarları ortalama 64 yaşında 83.000'den fazla kadının doldurduğu anket verilerini inceledi. Bu kadınlar, 1994 ile 1998 yılları arasında ABD merkezli Kadın Sağlığı İnisiyatifi çalışmasına katılmışlardı.

Anketler, katılımcıların tıbbi geçmişini, sağlık alışkanlıklarını, stresli yaşam olaylarını, sosyal desteklerini, uyku alışkanlıklarını ve iyimserliklerini ele aldı. Stresli yaşam olayları, istismar, sevdik birini kaybetme, mali sorunlar, boşanma ve hastalığı içeriyordu.

Yaklaşık on yıl süren bir takip dönemi boyunca yazarlar, kadınların %25'inin - yani 23.954 kadınının - AFib geliştirdiğini buldular. Kadınlar Sağlık İnisiyatifi Uyku Değerlendirme Ölçeği'nde kadınların aldığı her ek puan için AFib geliştirme olasılığının %4 daha yüksek olduğunu ve stresli yaşam olayları ölçeğindeki her ek puan için AFib olasılığının %2 arttığını belirlediler.

Kardiyolog Dr. Nieca Goldberg, "Bu çalışma, atriyal fibrilasyon konusunda kalp-beyin bağlantısı olduğunu gösteriyor" dedi ve New York Üniversitesi Grossman Tıp Okulu'nda klinik yardımcı profesör olarak görev yapan Atria New York City'nin tıbbi direktörü olan Goldberg, e-posta yoluyla açıklama yaptı. Goldberg çalışmada yer almadı.

Goldberg, "Bu, kadınlar kalp semptomlarıyla doktora gittiğinde, bunun sadece stres olduğu söylendiğinde sıkça yaşanan bir durumdur" dedi.

Çalışmanın sınırları vardı: Çalışmada yer alan katılımcıların %88'i Beyazdı ve yazarlar öz raporlu anketlere dayandı.

Yazarlar, stres ve genel yaşamın diğer yönlerinin neden AFib riskini etkileyebileceğini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorlar.

Zhao, "Genel kardiyoloji pratiğimde, mükemmel fiziksel sağlığa sahip birçok postmenopozal kadın görüyorum ve uyku problemleri ve negatif psikolojik duygular veya deneyimlerle mücadele ediyorlar. Şimdi bildiğimiz gibi, bunların atriyal fibrilasyon geliştirme riski altına girebileceğini söyledi.

"Atriyal fibrilasyonun oluşumunun eksik parçası olarak, yaş, genetik ve diğer kalp sağlığı ile ilgili risk faktörlerine ek olarak psikososyal faktörleri görüyorum" dedi.

Uzmanlar, yüksek tansiyon, tip 2 diyabet, obezite, kalp krizi, kalp yetmezliği ve tiroid hastalığının fiziksel sağlık faktörlerinden bazıları olduğunu belirtti.

Goldberg'a göre, yaş, atriyal fibrilasyon için bir risk faktörüdür ve kadınlar erkeklerden daha uzun yaşarlar. "Ve kadınlar erkeklerle karşılaştırıldığında atriyal fibrilasyonun ikincil olarak neden olduğu daha büyük sağlık komplikasyonlarına sahiptirler" dedi. Fiziksel ve zihinsel sağlığın birbirine bağlı olduğunu ekledi ve bu nedenle uyku zorlukları ve yaşam stresleri hakkında doktorunuzla konuşmanın önemli olduğunu belirtti.

Mayo Kliniği'ne göre, AFib tedavisi "ilaçları, kalbi düzenli bir ritme sokmak için şok terapisi ve hatalı kalp sinyallerini engellemek için prosedürleri içerebilir."

Düzenli egzersiz yapmak ve sevdiklerinizle iletişim kurmak da stresi azaltmaya yardımcı olabilir.

Goldberg, "Bunu sadece stres olarak görmeyin" dedi. "Stres, kaygı ve depresyonun fiziksel sağlığınıza bağlı olduğu birbirine bağlıdır."