HABER: DİNÇER KARACALAR

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Linet, "Filenin Sultanları'nın" Avrupa şampiyonluğunu kutladı. Sanatçı, "File'nin Sultanları" ile gurur duyuyorum. Ülkemizi en iyi şekilde dünyaya tanıttılar" dedi. Yeni Projelerinden ve konserlerinden bahseden Linet, İbrahim Erkal proje albümünde "Sevme"isimli şarkıyı seslendirdiğini ve albümün önümüzdeki günlerde müzikseverlerle buluşacağı bilgisini verdi. Önümüzdeki günlerde dünya çapında bir konser maratonuna çıkacağını açıklayan, sanatçı Amerika turnesinin de müjdesini verdi. Bir çok dilde şarkılar söyleyen Linet, hem Türkçe hem de yabancı şarkılardan oluşan repertuvarıyla Amerika'da performans sergilemeyi planlıyor. Ünlü sanatçı Türkçe şarkılar ile ülkemizin müziğini Amerika'da en iyi şekilde temsil etmek istediğini vurguladı.

Röportajın ardından sahneye çıkan Linet, Menemenlilere dünden bugüne şarkılarıyla tam bir müzik ziyafeti sundu.