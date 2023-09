Galibiyetin derbi maçında gelmesinden de ayrı bir sevinç yaşadıklarını aktaran Mendy, "Bunu da bir derbi maçı olan Beşiktaş maçında yapmamız çok önemliydi. Galibiyeti aldığımız için çok mutluyum. Buraya geldiğimde 19 yaş altı takımına karşı bir hazırlık maçı yapmıştık. Hafta içerisinde de bütün takımla beraber antrenmanlara çıktım. Dolayısıyla bu şekilde hızlı şekilde adapte olabildim. Taraftarlarımız bugün muhteşemdi. İlk dakikadan maç bitimine kadar bizleri desteklediler. Bana bugünkü motivasyonumu verenlerden biri de oydu." diye konuştu.

Takımın yeni transferlerinden olan ve maçta bir gol atan Paul Onuachu da taraftarların harika bir atmosfer oluşturduğunu söyledi.

Yakaladıkları enerjiyi maçın sonuna kadar sahaya yansıttıklarını vurgulayan Onuachu, "Ben de onlara 3 puanı bir golle verebildiğim için çok mutluyum. Her zaman söylediğim gibi maçları tek tek ele almalıyız. Maçlarda gol atacağım ama dediğim gibi her maçı ayrı değerlendirmeliyiz. Türkiye üst seviye bir lig diyebilirim. Baskı seviyesi ve temposu yüksek. Her oyuncunun maçlara en iyi şekilde hazırlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.



AA