Her hafta olduğu gibi bu hafta da Aziz Karataş ile Bir Çay Söyleşisi adlı köşemizde çok değerli bir konuk aldık. Profesyonel Futbol Menajeri Cihan Ercümen ile önceki gün bir araya geldik ve sizler için özel bir söyleşiye imza attık…

Merhabalar Cihan bey, öncelikle kendinizi kisaca tanıtır misiniz?

Merhabalar, Profosyonel Futbol menajeriyim. Adanalıyım. Çukurova Üniversitesi’nde Futbol Antrenörlüğü okudum, Çanakkale Üniversitesi’nde de futbol üzerine Yükseklisans yaptım. İstanbul’da yaşıyorum.



Menajer olarak hangi futbolcularla çalışıyorsunuz? Oyuncu seçiminde belli kriterleriniz var mi? Seçim yaparken nelere dikkat ediyorsunuz?

Üst seviye futbolcular ve gelecek vaadeden futbolcularla çalışıyoruz. Oyuncu seçiminde; yetenekli, karekterine güvendiğimiz, uzun yıllar beraber başarılar elde edeceğimize inandığımız futbolcuları tercih ediyoruz.

Oyuncu seçiminde; dediğim gibi futbol yeteneklerinin dışında yaş, kariyer hedefi ve karekter en önemli unsurlar bizim için diyebilirim.

Daha önce futbol oynadınız mi? Ve akademik olarak futbol üzerine Yükseklisans yapmanızın mesleğinize katkıları nelerdir?

10 yıl futbol oynadım. Teori anlamda da futbol üzerine akademik olarak bir çok çalışmanın içinde yer aldım. İkisinin de günümüz futbolunda etkisinin çok önemli olduğunu düşünüyorum, dolayısıyla mesleğim üzerinden yorumlarsak katkıları yüksek.

Kulüp menajerliği ya da bugünkü adıyla sportif direktörlük Türkiye’de doğru işliyor mu?

Son yıllarda tercih ettiğimiz ve zaman geçtikçe artmaya devam eden bir görev açıkçası. Avrupa’da daha çok bu yapıya ‘İdari Menajerlik’ diyorlar. Teknik kadro ve Yönetim arasında iletişim kurar. Hiçbir teknik görevi yoktur. Sportif direktörlük daha farklı tabii. Bizim ülkemizde her takım için söyleyemesem de profesyonel ve doğru bir şekilde bu görevi yürütenler var tabii ki.

Gelecekle ilgili planlarınız nelerdir?

Uzun yıllar mesleğimi kaliteli ve düzgün bir şekilde yapmak. En önemlisinin bu olduğunu düşünüyorum.

En güçlü yönleriniz nelerdir?

Doğru iletişim ve empati yapabilmek mesleğimin en önemli unsurlarından bazıları diye düşünüyorum. Bu ikisini sayabilirim.

Bize zaman ayırdığınız için teşekkürler. Son olarak sizin eklemek istediğiniz bir şey var mi?

Rica ederim, ben teşekkür ederim.

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…