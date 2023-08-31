KÜTAHYA (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şehitliğe gelen İnce, burada şehitler için dua ederek karanfil bıraktı.

İnce, burada yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması için büyük mücadeleler verdiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında Dumlupınar'ın önemli bir yere sahip olduğunu belirten İnce, şunları kaydetti:

"Bugün burada başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Onlara Fatiha okuyoruz. Ruhları şad olsun. Gönlümüz, yüreğimiz, her şeyimiz, vicdanımız, her şeyimiz onlarla birlikte. İyi ki bize bu Cumhuriyeti kurdular. Biz de bu ülkenin bu nesli olarak, siz gençler olarak bu Cumhuriyete sonsuza kadar sahip çıkacağız." diye konuştu.

Daha sonra İnce ve partililer, İlk Hedef Anıtı ile Zafer Anıtı'na kadar yürüyüş yaptı.