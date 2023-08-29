ANKARA AA- "Genç Mucitler" dosyasının üçüncü bölümünde, sağlık alanında ürettiği formülasyonuna Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent verilen Timur'un çalışmaları mercek altına alındı.

Genç mucidin çalışması "Meme Kanseri Tedavisinde Kullanılabilecek Orta Zincirli Mono ve Digliserit Karışımlarıyla Hazırlanan Eksemestan Yüklü Kendiliğinden Nanoemülsifiye İlaç Taşıyıcı Sistem Formülasyonu" adını taşıyor.

Timur, projesinin detaylarını ve hedeflerini anlattı.

Danışman hocası Prof. Dr. Zeynep Şafak Teksin ve Dr. Ecz. Duygu Yılmaz Usta ile "Patentle Türkiye-3. Üniversiteler Patent Yarışması"na katıldıklarını ve üçüncü olduklarını belirten Timur, çalışmayı tez danışmanıyla birlikte doktora tezi olarak planladıklarını, TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu kapsamında da desteklendiklerini söyledi. Timur, araştırmalarına yönelik ilk verilerin uluslararası bilimsel bir dergide yayımladığını ve formülasyona yönelik kalite kontrol çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Geliştirdiği formülasyonun sağlayacağı katkıya dikkati çeken Timur, şöyle konuştu:

"Kullandığımız eksemestan etkin maddesinin hem suda çözünürlüğü oldukça az hem de ağızdan alındığında kana geçiş miktarı ve hızı oldukça düşük. Biz tezimizde ve projemizde, meme kanseri tedavisinde kullanılan piyasada mevcut eksemestan içeren ilaçların kana geçiş miktarını ve hızını, yani hastadaki etkinliğini artırabilecek bir formülasyon geliştirerek, tedavi sürecinde daha düşük dozla yüksek etki elde etmeyi amaçladık. Hastalarda kemoterapi gibi yoğun ilaç kullanımından kaynaklanan yan etkileri azaltmayı, hastaların tedaviye olan uyumunu artırarak iyileşme sürecini desteklemeyi ve kanser hastalarının yaşam kalitesinde artış sağlamayı hedefliyoruz."

"Klinik öncesi çalışmalar sürüyor"

Timur, bu formülasyon için çalışmalarının devam ettiğini belirterek süreci anlattı.

Projenin hayata geçmesi için klinik öncesi çalışma sonuçlarının başarılı bulunmasından sonra büyük çapta üretim amacıyla ilaç firmalarıyla görüşeceklerini vurgulayan Timur, şunları kaydetti:

"Formülasyonumuzun etkinliğini klinik çalışmalara geçmeden önce insan meme kanseri hücre hattı kullanarak belirliyoruz. İlaç firması desteğiyle formülasyonun meme kanseri hastaları üzerindeki klinik etkinliğini araştırmak için ileri çalışmaları da planlıyoruz. Tüm bu çalışmaların başarıya ulaşması sonucu eksemestan yüklü yeni formülasyonumuzun piyasaya çıkabilmesi için 5-10 yıllık bir süreç öngörüyoruz. Bu süreçlerin sonunda geliştirdiğimiz formülasyonun piyasaya çıkması söz konusu olabilecek."