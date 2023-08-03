ANKARA AA- BBC'nin haberine göre, İsveç'teki Lund Üniversitesinde yürütülen bir araştırmada, mamogramları meme kanseri teşhisi koymak için tarayan bir yapay zeka geliştirildi.

Yapay zekanın hata oranını test etmek için 40 ila 80 yaş aralığındaki 80 bin kadının mamogramları yapay zeka ve radyologlar tarafından inceledi.

Geliştirilen yapay zekanın, radyologların meme kanseri teşhisinde yüzde 1,5 hata oranıyla eşdeğer sapma gösterdiğini kaydeden bilim insanları, daha önce aynı amaçla tasarlanan yapay zeka çalışmalarından daha başarılı sonuçlar elde ettiklerini vurguladı.

Araştırma yazarlarından Dr. Kristina Lang, "Meme kanseri teşhisi için geliştirdiğimiz yapay zekanın yanı sıra bir radyoloğun da onayı gerekiyor. Ancak teşhislerde genellikle iki radyoloğun onayı gerektiği düşünülünce yapay zeka desteği sağlık sektöründeki iş yükünün hafiflemesine yardımcı olabilir." ifadelerini kullandı.

Lang, geliştirdikleri yapay zekanın yardımıyla meme kanserinde teşhis süresinin azalmasını umduklarını belirtti.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS), meme kanseri takip programlarına söz konusu yapay zekayı entegre etmeyi planladıklarını açıkladı.

Araştırmanın sonuçları, "The Lancet Oncology" dergisinde yayımlandı.