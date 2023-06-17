Şarkıcı Melek Mosso’nun , PowerTürk Müzik Ödülleri Töreni’nde yapmış olduğu konuşma sonrası, AKP’li Süleymanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği konserin iptal edildiği öne sürülmüştü.

Ancak Mosso'nun 11 Haziran'da Tekirdağ Kiraz Festivali'nde sahneye çıkacağını duyuruldu ve konser gerçekleşti.

Melek Mosso ile birlikte sahnede şarkı söyleyen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, sosyal medyada ve parti içinde gelen tepkiler üzerine geçen salı günü AKP Genel Merkez’ine çağrıldı. Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’den savunma istendi.

Ardından Yüksel, dün gece istifasını vererek belediye başkanlığı görevinden ayrıldı. Yüksel'in yerine yardımcısı Hüseyin Uzunlar göreve getirildi.

Ne olmuştu?

Şarkıcı Melek Mosso, PowerTürk Müzik Ödülleri Töreni’nde ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada kadın cinayetlerine dikkat çekmişti. Mosso,"Ben bu ödülü yüzyıllardır bu toplumda, dünyada ötekileştirilen kıyafetleri ile, kahkahasıyla kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum" demişti.

Mosso konuşmasının ardından sosyal medyada oldukça eleştirilmişti.

HABER :MERVE ELÇİ