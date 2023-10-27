Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Hernandez, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye-Meksika ilişkilerinin çok köklü olduğuna işaret eden Hernandez, bunun 19. yüzyılda Osmanlı Devleti ile olan ilişkilere dayandığını söyledi.

Hernandez, öte yandan Türkiye ile pek çok ortak çıkarı paylaştıklarını belirterek, "Özellikle uluslararası alanda önemli rol oynuyoruz. Sadece bölgede değil, dünya düzeyinde, küresel düzeyde. Burada elçi olmak gerçekten büyük bir zevk." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye 2019'da geldiğini ve 4 yılın geride kaldığını kaydeden Hernandez, iki yılın Kovid-19 salgını sürecinde geçtiğini söyledi.

İkili ve çok taraflı düzeydeki işbirlikleri

Hernandez, Türkiye-Meksika arasındaki hükümet düzeyindeki ilişkilerin önemine işaret ederek, iki ülkenin de G20, Birleşmiş Milletler (BM), MIKTA ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) üye olduğunu, birlikte çok yakın çalıştığını belirtti.

Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'dan oluşan MIKTA'nın dönem başkanlığını geçen yıl Türkiye'nin yürüttüğünü hatırlatan Büyükelçi, bu süreçte Türkiye ile birlikte "pek çok şey" yaptıklarını vurguladı.

Hernandez, Türkiye ve Meksika arasında ikili düzeyde de birçok işbirliğinin bulunduğunu belirterek, "Türkiye'nin geçen yıl Meksika'da Yunus Emre Enstitüsünü kurmasından ve (bunun) gerçekten aktif hale gelmesinden çok memnunuz." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla iki ülke arasındaki dostluğun göstergesi olarak Meksika hükümetince İstanbul'a temmuzda yelkenli eğitim gemisinin gönderildiğini hatırlatan Büyükelçi, geminin 5 gün boyunca İstanbul'da ziyarete açık kaldığını aktardı.

"Meksika ile Türkiye'nin kültürleri birbirine çok benziyor"

Büyükelçi Hernandez, "Meksika ile Türkiye'nin kültürlerinin birbirine çok benzediğini belirtmek isteriz. Çok zengin bir mutfağımız, müziğimiz, çok eski bir geçmişimiz var." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin de önemli ülkelerle sınırları olduğunu kaydeden Hernandez, Türkiye'nin Rusya ile deniz sınırı, Meksika'nın da ABD ile çok uzun sınırının olduğunu ifade etti.

Hernandez, Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'nin sağlanmasındaki çabalarına ilişkin, "Türkiye'nin Ukrayna savaşı nedeniyle tahıl sorununda yaptıklarını çok takdir ediyoruz ve Ukrayna'ya barış getirme çabalarını tamamen destekliyoruz." dedi.

"Türkiye'nin bu ilk 100 yılda neler başardığına çok hayranız"

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Meksika'nın arama kurtarma ekiplerini ve köpeklerini gönderdiğini hatırlatan Hernandez, ekiplerin Adıyaman'da görev yaptığını, kurtarma çalışmalarında köpeklerden birini kaybettiklerini söyledi.

Hernandez, "Bu işbirliği oldukça büyük bir deneyimdi. Ben oradaydım, bütün ekipler geldiğinde Adana Havalimanı'ndaydım ve (bu) etkileyiciydi. Dünyanın Türkiye ile dayanışması gerçekten gördüğüm en güzel şeylerden biriydi." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye'nin bu ilk 100 yılda neler başardığına çok hayranız." ifadesini kullanan Hernandez, Türkçe ifadelerle, "Çok tebrikler Türkiye!" dedi.