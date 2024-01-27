Haber: Damla Oya Erman

National Institute of Anthropology and History (INAH) tarafından yapılan basın açıklamasına göre, bu keşif, Querétaro Mağara Araştırmacıları Derneği üyeleri tarafından yapılan bir bildirimin ardından gerçekleşti.

Açıklamaya göre, arkeologlar, mağara içinde küçük bir oyukta bulunan antik av araçlarını kurtardılar. Bu araçlar arasında, mızrakları fırlatma menzilini ve hızını artıran bir atlatl, ahşap mızraklar ve muhtemelen çok amaçlı araç olarak kullanılan değiştirilmiş kütükler bulunmaktadır. Yapılan ön değerlendirmelere göre, bu araçların MS 1. yüzyıla kadar tarihlendirildiği belirlendi. Atlatl, çıplak elle yapılan atışlardan daha uzak mesafedeki avlara ulaşmayı mümkün kılan bir mızrak fırlatma kaldıraç sistemidir.*

Mağara sisteminin detaylı bir incelemesi sonucunda, keşfin yapıldığı boşluğun dışında başka arkeolojik unsurlara rastlanmadığı belirlendi. Ancak, ekip tarafından gerçekleştirilecek olan bir örnek analizi sonuçlarının 27 Ocak 2024 tarihinde açıklanması planlanıyor.*

Araştırmacılara göre, bu antik av araçları, bölgeye MS 7.000 civarında yerleşen avcı-toplayıcı topluluklarına aittir. Bu dönemde, Querétaro ve Guanajuato'nun yarı-çöl bölgelerine yerleşen birçok göçebe grup, bu keşifin yanı sıra komşu mağara sistemlerindeki kaya sanatı ve tarih öncesi artefaktlarla da kanıtlanmıştır.*

Zaman içinde, bazı avcı-toplayıcı grupları daha yerleşik tarımsal yaşam tarzlarına geçiş yaparken, diğerleri geleneksel uygulamalarına daha yakın olanlarına kadar devam ettiler.