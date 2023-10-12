Ankara

Erbaş, sosyal medya hesabından "Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa" başlığıyla yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"13 Ekim Cuma sabah namazında ülkemizin tüm camilerinde, terör örgütlerine karşı güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonlarda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz ve Filistin'de katledilen masumların ruhları, yaralananların şifa bulması, tüm dünya mazlumlarının zalimlerin zulmünden kurtulması, Kudüs başta olmak üzere tüm İslam beldelerinin huzur ve sükunu için dualar edilecek, aynı zamanda aziz şehitlerimiz için okunan hatimlerin de duası yapılacaktır. Aziz milletimizi yarın sabah namazı buluşmasına ve yapılacak olan bu dualara katılmaya davet ediyorum."