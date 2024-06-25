MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yarışmacıların hazırladıkları lezzetli yemekler, ilginç hayat hikayeleri ve programda yaşanan eğlenceli anlar herkesin dilinde.

Ana kadroya girebilmek için büyük çaba sarf eden yarışmacılar, ön hazırlıklarını tamamladıkları tabakları 5 dakikalık sürede şeflerin önünde sunuyor. Şeflerin tadım yapmasının ardından, yarışmacının ikinci tura geçip geçemeyeceği belirleniyor.

Geçtiğimiz bölümlerde, bir yarışmacının Mehmet Şef'le olan diyaloğu sosyal medyada viral oldu. Yarışmaya katılan bir yarışmacının bıyıkları, şeflerin gazabına uğradı. Mehmet Şef, yarışmacının bıyıklarını kesmek isterken ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.