Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Büyükekşi, "İtalya karşılaşmasından sonra 10 Haziran'da Polonya ile karşılaşacağız. İki rakibimiz de Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden güçlü takımlardan. Hocamız, özellikle güçlü takımlarla maç yapmak için program yaptı. O maçlardaki performans, takımın oluşması için ölçü olacak. Şampiyonada güçlü takımlarla oynayıp başarılı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini vurgulayan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Moraller yerinde. İlk olarak şampiyonada gruptan çıkmak istiyoruz. Sonra daha ileri gitmek istiyoruz. Yarın maçtan sonra Ümit Milli Takımı da İtalya'ya gelecek. Oynamayanlar, 30'ar dakikalık iki devrede bir hazırlık maçı oynayacak. Milli takımımız, sonrasında Polonya'ya hareket edecek. 10 Haziran'daki maçtan sonra da milli takım, Almanya'da asıl kamp yapacağı merkeze geçecek. Almanya'da evimizde gibi oynayacağız. Amacımız birlik ve beraberlik içerisinde Türk milletinin yüzünü güldürmek. İnşallah güzel neticelerle bu turnuvayı tamamlarız."