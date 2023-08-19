Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Medical Point Gaziantep Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi, yapacağı çalışmalar ile yeni tedavilerin geliştirilmesinde önemli bir üs görevi üstleniyor.

Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba'nın desteğiyle faaliyete geçen merkezin, yeni ilaç ve tedavi çalışmaları açısından önem taşıdığı ve yıllar sonra ilaç haline gelebilecek bu ürünlerin çok önceden hastaların kullanımına sunulmasına olanak tanıyacağı belirtildi.

"Klinik Araştırmalar Merkezi kuran ilk özel hastane olmaktan gururluyuz"

Klinik Araştırmalar Merkezi; Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Haluk Gültekin, Başhekim ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ekber Şahin'in öncülüğünde, hastane hekimlerinin, yöneticilerinin ve çalışanlarının yer aldığı etkinlikle bölgedeki vatandaşların hizmetine açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medical Point Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin, "Medical Point Gaziantep Hastanemizde Klinik Araştırmalar Merkezi bugün itibarıyla kurulmuş durumdadır. Burada inşallah tüm ekibimizle birlikte çok güzel çalışmalara imza atmayı planlıyoruz. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Klinik Araştırmalar Merkezi kuran ilk özel hastane olmakla da gururluyuz. Burada yıllar sonra hastalarımızın belki de reçete ile karşılaşabilecekleri ilaçları temin edip bilime katkı sunmayı amaçlamaktayız. Bölgede bir numara olmak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Uluslararası araştırma yapan merkezlerden 6 adet çalışma aldık"

Yapılan çalışmada kullanılan ilaçların ilerleyen süreçte reçete edilebilir ilaçlar haline geleceğini aktaran Şahin, şu ana kadar değişik merkezlerden 6 adet çalışma aldıklarını bildirdi.

Şahin, şunları kaydetti:

"Bunların 3 tanesi deri hastalıklarıyla ilgili, malign melanom dediğimiz cilt kanseriyle ilgili çalışma, ayrıca akciğer, mesane kanserleri de var. Bu alanlarda uygunluğu sağlayan hastalarımızı çalışmalarımıza dahil edip bu çalışmalarda ilaçlardan faydalandırmayı düşünüyoruz. Açtığımız merkezimiz şu an 3 yataklı olarak hizmet veriyor ancak 6 yatağa kadar alana sahibiz. Bu yaptığımız çalışmada kullandığımız ilaçlar ilerleyen süreç içerisinde, belki birkaç yıl sonra reçete edilebilir ilaçlar haline gelecek. Dolayısıyla hastalarımız birkaç yıl sonra ulaşabilecekleri, etkinlikleri gösterilmiş bu ilaçlara şimdiden ulaşma imkanına sahip olacak. Şu anda mevcut çalışmalarımız kanser hastalıkları üzerine. İlerleyen süreçte hemotolojik, immunolojik hatta romatolojik hastalıklarla ilgili çalışmalar yapmayı da planlıyoruz. Bu durumda merkezimizin hizmet alanları da genişleyecektir. Kabul ettiğimiz hasta sayısı da doğal olarak artacaktır."

AA