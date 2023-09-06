İSTANBUL (AA) - Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk zilin çalacağı 11 Eylül'e kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, birçok ürün cazip fırsat ve tekliflerle satışa sunuluyor.

Geniş ürün yelpazesiyle teknoloji severlere konforlu alışverişin keyfini sunan, Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, her yaştan milyonlarca öğrencinin ihtiyaçları için kampanyalar düzenlemeye devam ediyor.

MediaMarkt’ın kampanyası kapsamında, dizüstü bilgisayarlardan monitörlere, laptop sırt çantalarından oyuncu kulaklıklarına ve hoparlöre kadar birçok ürün cazip fırsat ve tekliflerle tüketicilerle buluşuyor.

11 Eylül’e kadar sürecek kampanya ile, Samsung M5 LS27CM501EUXUF 27 inç 60Hz 4ms HDR10 FHD Akıllı Monitör 3 bin 899 TL’den, Harman Kardon Onyx Studio 7 Bluetooth Hoparlör 6 bin 999 TL’den, Lenovo IDEAPAD 1 Dizüstü Bilgisayar 8 bin 999 TL'den, Caselogic Commence 15.6 inç 24L Laptop Sırt Çantası 899 TL’den, Steelseries Arctis Nova 1 Multi-System Oyuncu Kulaklığı 1.699 TL’den satışa sunulacak.

MediaMarkt’ın kampanyası Türkiye genelindeki 95 mağazasında, mediamarkt.com.tr’de ve markanın mobil uygulamasında geçerli olacak.