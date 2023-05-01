ERZİNCAN AA- Ordu Caddesi'nde inşaatına 2021'de 2 bin 30 metrekare kapalı alan olarak başlanan müze, ziyaretçilere hazırlanıyor.

Müzede sergilenmek üzere, Paleolitik Döneme kadar uzanan eserlerle Tunç Çağı, Urartu, Pers, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden yaklaşık 350 parça eser yerleştirildi.

Engellilerin de unutulmadığı Erzincan Müzesi'ndeki eserleri, görme engelliler sesli betimlemeyle öğrenebilecek.

Mayıs ayı içinde açılacak müze, Kültür ve Turizm Bakanlığının oluşturduğu "Sanal Müze" sistemine dahil edilecek.

Erzincan'da 27 Aralık 1939'da meydana gelen, yaklaşık 33 bin kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin de yaralandığı 7,9 büyüklüğündeki depremin izleri de müzede sergilenecek.

Depremde kısmen veya tamamen yıkılan tarihi yapıların maketleriyle o dönemki gazeteler ve görüntülerin de yer alacağı özel bir sergi alanı oluşturuldu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Dairesi Başkanı Bülent Gönültaş, AA muhabirine, müzeyi yakın zamanda vatandaşların ziyaretine açacaklarını söyledi.

Tarihi İpekyolu üzerinde yer alan kentin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Gönültaş, Tunç çağlarından günümüze kadar gelen eserlerle bakırcılıktan yörenin geleneksel kıyafetlerine kadar pek çok dönemi yansıtan eserlerin müzede sergileneceğini kaydetti.

Erzincan Müzesi'ni diğerlerinden ayıran en büyük özelliğinin ise deprem sergisi olduğunu vurgulayan Gönültaş, şöyle devam etti:

"Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından kent hafızasının oluşması nedeniyle müzede depremle ilgili bir bölümümüz de olacak. Kentin kültürel miraslarından olan, kısmen veya tamamen yıkılan tarihi yapıların maketlerini burada sergileyeceğiz. Yine o dönemin gazete kupürleri ile videoların da bulunduğu bir alan da olacak. Türkiye'de bir ilk olacak. İlk defa müzemizde o kentin depremle ilgili tarihini yansıtacak bölümü burada sergilemiş olacağız."