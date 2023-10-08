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TBMM Genel Kurulu, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun teklifleri için mesai yapacak.

Haftalık çalışmasına 10 Ekim Salı günü başlayacak Genel Kurulda, Türkiye ile birçok ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek, çeşitli alanlarda önemli işbirliği konularını içeren uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını uygun bulan kanun teklifleri görüşülecek.

Genel Kurulda, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi de ele alınacak.

Öte yanda Genel Kurulda görev süreleri dolan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyelikleri için de seçim yapılması bekleniyor.

Salı ve çarşamba günü Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.