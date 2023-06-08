Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

Buna göre, mayısta en yüksek reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,55 ile külçe altında oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde de külçe altın yatırımcısına yüzde 3,91 kazanç sağladı.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından DİBS yüzde 2,6, dolar yüzde 1,57, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,96, avro yüzde 0,69 yatırımcısına reel getiri sağlarken, BIST 100 endeksi yüzde 8,29 yatırımcısını kayba uğrattı.

TÜFE ile indirgendiğinde DİBS'in yüzde 3,23, doların yüzde 2,19, mevduat faizinin (brüt) yüzde 1,58, avronun yüzde 1,3 yatırımcısına reel getirisi oldu, BIST 100 endeksinin yatırımcısını yüzde 7,73 kayba uğrattığı görüldü.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,66 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan araç olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,22, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11,69 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,53, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,08 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde DİBS'in, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,17, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,39 ile yatırımcısına en çok kaybettiren araç olduğu belirlendi.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 34,96 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 2,41 yatırımcısına reel getiri sağlarken, DİBS yüzde 1,53, avro yüzde 8,37, dolar yüzde 10,73 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 17,58 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 3,27 yatırımcısına reel getiri sağladı, DİBS yüzde 0,7, avro yüzde 7,6, dolar yüzde 9,99 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 16,89 yatırımcısını kayba uğrattı.

AA