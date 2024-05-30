Hayatta herkes en az bir kere tuhaf bir olayla karşılaşabiliyor ve bunun parçası bazı insanlar, basının "bir numaralı malzemesi" olarak kullanılabiliyor.

Bu kapsamda dünya genelinde mayısta kayıtlara geçen ilginç olayları derlendi.

Avustralyalı yolcu, havadaki uçağı birbirine kattı

Perth şehrindeki havalimanından Melbourne'a gitmek üzere havalanan Virgin Australia hava yoluna ait uçağın seferi, bir yolcunun garip davranışları nedeniyle yarıda kesildi.

İsmi açıklanmayan yolcu, seyahat sırasında koridorda çıplak koşarak uçuş görevlisine vurdu ve uçağın dönmesini istedi.

Kokpitin kapılarını yumruklayan yolcu, uçakta görevli emniyet personeli tarafından etkisiz hale getirildi.

Uçak, Perth Havalimanı'na döndükten sonra, kargaşaya neden olan yolcu gözaltına alındı.

Avustralyalı bir kişi, 33 yıldır ülkesinin vatandaşı olmadığını öğrendi

Avustralyalı Glenn Keogh, 2002'de kaldırılan ve başka bir ülkeden vatandaşlık alınması halinde Avustralya vatandaşlığından çıkarılmayı içeren yasadan muzdarip biriyle ilgili haber okudu.

Keogh, okuduğu haberden sonra kendisinin de Avustralya vatandaşlığından çıkarılmış olabileceğini düşündü.

İrlanda kökenli olduğunu öğrendikten sonra 1991'de buradan vatandaşlık aldığını belirten Keogh, ilgili makamlara konuya ilişkin bilgi almak için başvurdu.

Keogh, o dönem geçerli olan ve 2002'de kaldırılan yasa nedeniyle Avustralya vatandaşlığından çıktığından bu şekilde haberdar olduğunu belirtti.

33 yıldır Avustralya vatandaşı olmadığını öğrenen Keogh, resmi makamlara başvurarak vatandaşlığını geri aldı.

Sıcaklardan bunalan orangutan, soğuk içecek çaldı

Malezya'nın Sabah eyaletinin Sandakan kentinde Sepilok Orangutan Rehabilitasyon Merkezi'nde "Boogie" adlı orangutan, sıcak havalardan "bunaldı".

Orangutan, çareyi yaşadığı merkezin yanında bulunan Yağmur Ormanı Keşif Merkezi'ndeki kafenin dolabından soğuk içecek çalmakta buldu.

Yetkililer, daha önce de bir orangutanın kafedeki buzdolabından yiyecek ve içecek aldığını ifade etti.

Güney Koreliler "hiçbir şey yapmamak" için yarışıyor

Güney Kore'de onlarca kişi, her yıl düzenlenen "uluslararası uzaklara dalıp gitme" yarışmasına katılmak için bir araya geldi.

Yoga matları üzerine oturan kişilerin yarışma boyunca "hiçbir şey yapmamak, uykuya dalmamak" gibi kurallara uyması gerekiyor.

Uykuya dalanların diskalifiye olduğu yarışmada en sabit kalp atış hızına sahip katılımcı kazanan oluyor.

Ülkede 2014'ten bu yana düzenlenen yarışmaya rağbet artarken, "hiçbir şey yapmamanın zaman kaybı olmadığını göstermek" yarışmanın hedefleri arasında yer alıyor.

Yarışmanın bu yılki galibi Şili'den Valentina Vilches oldu. Güney Kore'de yaşayan ve psikolojik danışmanlık yapan Vilches, bazen hiçbir şey yapmamanın ruh sağlığına olumlu etkileri olduğunu belirtti.

Çin'deki hayvanat bahçesinde panda gibi boyanmış köpekler ziyaretçilerin odağı

Çin'in Ciangsu eyaletindeki hayvanat bahçesinde, panda gibi siyah beyaza boyanan Çov Çov cinsi köpekler ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Ziyaretçiler, panda bulunmayan hayvanat bahçesinde bebek panda sandıkları hayvanın köpek olduğunu öğrenince hayvanat bahçesini kendilerini kandırmakla suçladı.

Sosyal medyada paylaşılan köpekler için hayvanat bahçesi yetkilileri ziyaretçilerden fazladan para istenmediğini ve yalnızca yeni bir deneyim sunmak istediklerini ifade etti.

Avucu kaşınan ABD'li kadın 30 bin dolar piyango kazandı

ABD'nin South Carolina eyaletinde batıl inancı bulunan kadın, avucu kaşındığı için şanslı olduğuna inandı ve kazı kazan kartı satın aldı.

Kazı kazan kartıyla şansını deneyen kadın, 30 bin dolarlık para ödülünü kazandı.