Haber: Damla Oya Erman

National Geographic'in son duyurusuna göre, Chochkitam'daki kazılar, birçok anıtsal grubun bağlandığı uzun bir merkezi yol ile karakterize edilen bu kraliyet şehrinden alınan bir jade maskesinin ortaya çıkmasına neden oldu. Jade maskeleri genellikle tanrıları veya soyları simgeler ve gömülü bireyin zenginliğini ve etkisini temsil etmek amacıyla kullanılırdı.

2021'de yapılan bir LiDAR taramasının ardından, arkeologlar mezar soyguncularının kraliyet piramidinin merkezi yapısına tünel kazdığını tespit ettiler. Detaylı inceleme sırasında, hırsızların piramidin iç odasında belirli bir bölgeyi gözden kaçırdıklarını fark ettiler.

Bu gözden kaçan alanda yapılan keşif, bir insan kafatası, dişler, taş bir tabut şeklinde kutu, bir pot, midye kabukları ve birleştirildiğinde jade maskesini oluşturan sayısız jade parçasını içeriyordu.

Kemik parçalarından bazılarında, araştırmacılara göre Chochkitam'ı MS 350 civarında yönetmiş olan Maya Kralı'nın adını içeren oymalar ve hiyeroglifler bulunmaktadır. En dikkat çekici olanı ise, kemiklerden birinin, kralın bir Maya tanrısının başını tuttuğunu tasvir eden bir oyma içermesi - bu, tamamlanan jade maskesinin tam bir temsilidir.

Tulane Üniversitesi'nden Profesör Estrada-Belli, "Her şey, bu kişinin Tikal ve Teotihuacán'ın etki alanındaki Maya kraliyet ağı içinde bir Maya kralı olduğunu düşündürüyor" dedi.